«Кажется, он из психбольницы дает интервью»: экс-игрока ЦСКА разнесли за слова о России

Российский полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов подверг критике бывшего игрока московского ЦСКА Понтуса Вернблума, который принес извинения народу Швеции за игру в российском клубе и раскритиковал Россию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«То же самое и с Вернблумом, когда человек из себя что-то строит: выпил водки, подписал контракт, насильно держали, база и условия не очень. Смешно такое читать, кажется, что человек из психбольницы имени Кащенко дает интервью», — заявил Иванов.

Вернблум в своем интервью также подверг критике базу команды и еду, которую готовил повар армейского клуба.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.

Ранее была названа причина, по которой экс-игрок ЦСКА мог раскритиковать Россию.