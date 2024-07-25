Зверев об Олимпиаде: это вопрос престижа, а не денег

Олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что участие в Олимпиаде является вопросом престижа, передает TennisUpToDate.

«Это вопрос престижа, а не денег. Все именно для того, чтобы выигрывать подобные турниры и медали для своей страны. Я бы никогда не предпочел турнир серии 500 Олимпиаде», — сказал Зверев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее на Олимпиаде-2024 был установлен первый мировой рекорд.