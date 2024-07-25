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Уроженка Москвы Рыбакина объяснила, почему снялась с Олимпиады

Теннисистка Рыбакина снялась с Олимпиады из-за болезни

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Eloisa Lopez/Reuters

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан, заявила, что снялась с олимпийского турнира из-за болезни, передает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

«После Уимблдона я заболела острым бронхитом. Мой организм пока так и не восстановился. Врачи категорически запретили мне выходить на корт», — сказала Рыбакина.

Казахстанскую спортсменку, которая родилась в Москве, заменит представительница Австралии Дарья Савилл. В миксте вместо пары Рыбакина/Бублик выступят Надия Подороска и Максимо Гонсалес из Аргентины.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее Рыбакина обыграла украинку Марту Костюк в финале турнира в Штутгарте.

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