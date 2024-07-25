Российская гимнастка вошла в топ-25 лучших олимпийцев XXI века

Российская гимнастка Алия Мустафина вошла в топ-25 лучших олимпийцев XXI века по версии ESPN.

Россиянка заняла в рейтинге 13-е место.

На первом месте расположился американский пловец Майкл Фелпс, второе место заняла американская гимнастка Симона Байлз. Замкнул тройку ямайский спринтер Усэйн Болт.

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

В конце 2023 года МОК решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее на Олимпиаде-2024 был установлен первый мировой рекорд.