Новичок «Спартака» рассказал о влиянии Месси на его игру

Новичок московского «Спартака» Эсекьель Барко рассказал, что брал пример с Лионеля Месси, передает сайт красно-белых.

«Совершенствовать обводку — одна из моих целей. Мне это надо, чтобы использовать финты в каждом матче. Мне нравятся Месси, Неймар, Мбаппе. Они тоже часто используют дриблинг и сильны в этом», — сказал Барко.

В минувшем сезоне полузащитник провел за «Ривер Плейт» 28 матчей во всех турнирах. В этих встречах он забил два мяча и сделал семь результативных передач. Барко вызывался в сборные Аргентины U20 и U23, также он провел три матча за олимпийскую национальную команду.

Игра между «Спартаком» и «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее «Спартак» объявил о переходе Барко.