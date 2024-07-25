На Олимпиаде раздали 10 тысяч салфеток для орального секса

Оргкомитет парижской Олимпиады раздал спортсменам 10 тысяч латексных салфеток для орального секса. Об этом сообщает NY Post.

Всего спортсмены получат 300 тысяч презервативов и 20 тысяч женских презервативов.

Все средства защиты от инфекций, передающихся половым путем, выполнены в едином дизайн-коде и являются тематическими — на упаковках изображены маскоты Игр.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее на Олимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд.