На Олимпиаде-2024 установлен первый мировой рекорд

Представительница Южной Кореи Лим Хи Се побила мировой рекорд в стрельбе из лука в рамках соревнований на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Спортсменка во время квалификационного раунда смогла набрать 694 очка из 720 возможных. Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2019 году и составлял 692 балла и принадлежал другой кореянке — Кан Чхэ Ен.

Лим Хи Се — действующая чемпионка мира в командном турнире по стрельбе из лука, ей 21 год.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее стало известно, кто из звезд выступит на открытии ОИ-2024.