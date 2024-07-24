Стало известно, почему «Зенит» изгнал Марио Фернандеса

Защитник Марио Фернандес не смог договориться с петербургским «Зенитом» по зарплате, сообщает издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, именно проблема контрактных договоренностей стала ключевой, приведшей к расторжению сотрудничества сторонами. Сообщается, что сторона Фернандеса запрашивала у сине-бело-голубых €2 млн в год, в то время как клуб предлагал €1,5 млн в год с учетом бонусов.

23 июля издание «РБ Спорт» сообщило, что Фернандес покидает «Зенит». Решение было принято на основании неудовлетворительной физической формы экс-игрока сборной России, которое, по мнению тренерского штаба сине-бело-голубых, не позволит ему вернуться на прежний уровень.

7 июля 2023 года «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1. 23 марта 2024 года футболист Фернандес получил повреждение и был заменен через 32 минуты после выхода на поле в товарищеском матче с «Црвеной Звездой». Экс-игрок сборной России появился на поле сразу после перерыва.

В прошедшем сезоне 33-летний футболист провел 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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