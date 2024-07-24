Лучший теннисист мира пропустит Олимпиаду

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер пропустит Олимпиаду-2024 в Париже. Об этом теннисист сообщил в социальных сетях.

По его словам, причиной подобного решения стал тонзиллит.

«У меня обнаружили тонзиллит, и врачи мне настоятельно порекомендовали пропустить олимпийский турнир. Для меня это является большим разочарованием, ведь Игры были одной из главных моих целей на сезон. Я с нетерпением ждал, что мне выпадет честь представлять свою страну на столь важных соревнованиях», — заявил Синнер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

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