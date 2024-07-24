Стала известна зарплата Маркиньоса в «Спартаке»

Московский «Спартак» будет выплачивать полузащитнику будапештского «Ференцвароша» Маркиньосу €1,1 млн после завершения трансфера. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, футболист подпишет трехлетний контракт с российским клубом. В ближайшее время он должен будет прибыть в Москву для прохождения медосмотра.

В минувшем сезоне 24-летний Маркиньос провел на поле 48 матчей, в которых отличился семь раз и отдал 10 результативных передач.

В первом матче нового сезона «Спартак» проиграл «Оренбургу». Игра прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее стала известна сумма трансфера Маркиньоса в «Спартак».