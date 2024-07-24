МОК объявил место проведения Олимпийских игр — 2034

Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал американский Солт-Лейк-Сити столицей зимних Олимпийских игр — 2034. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети X.

Солт-Лейк-Сити ранее уже принимал зимнюю Олимпиаду, это произошло в 2002 году. Стоит отметить, что в США также пройдут летние Олимпийские игры — 2028, местом для их проведения выбран Лос-Анджелес.

Зимняя Олимпиада-2030 состоится во Французских Альпах.

Ближайшие Олимпийские игры пройдут летом 2024 года. С 26 июля по 11 августа соревнования примет Париж.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее МОК снял с себя ответственность за показ Олимпиады в России.