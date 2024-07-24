МОК снял с себя ответственность за показ Олимпиады в России

Ответственность за трансляции Олимпийских игр 2024 года в Париже на территории России лежит не на Международном олимпийском комитете (МОК), а на компании «Телеспорт Груп». Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе организации.

«Цель МОК заключается в том, чтобы транслировать Олимпийские игры на как можно более широкую аудиторию по всему миру. С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам «Телеспорт Груп», которое приобрело медиа-права на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже», — указали в пресс-службе.

От показа Олимпиады-2024 отказались Первый канал, Россия 1, «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. Некоторое время назад на сайте МОК появилась информация, что трансляции будут показаны на сайте комитета, однако позднее сообщение было убрано.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России выступят всего несколько спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым будет принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Илья Авербух назвал правильным решение не показывать Олимпиаду в России.