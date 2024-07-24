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17-летняя Андреева вышла в полуфинал турнира в Румынии, повесив «баранку» сопернице

17-летняя Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Румынии

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Stephanie Lecocq/REUTERS

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира серии WTA-250 в Яссах, Румыния.

В рамках четвертьфинала российская спортсменка переиграла представительницу Хорватии Лею Бошкович. Встреча, которая продолжалась 1 час 9 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:0.

По ходу матча Андреевой удалось реализовать пять брейк-пойнтов из шести возможных и выполнить две подачи навылет.

За выход в финал 17-летняя россиянка сыграет с победительницей противостояния между сербской теннисисткой Ольгой Данилович и Анной Бондарь, которая представляет Венгрию.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Андреева была допущена до Олимпиады и сыграет в Париже.

Ранее стало известно, как российские теннисисты готовятся к Олимпиаде.

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