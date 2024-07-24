Несколько россиян были задержаны во Франции из-за якобы вмешательства

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFMTV подтвердил задержание гражданина Российской Федерации, которого обвиняют в подготовке дестабилизации в ходе Олимпийских игр.

Также он сообщил, что еще несколько лиц с гражданством России были задержаны во Франции якобы из-за попыток вмешательства в дела страны.

«Еще совсем недавно другие лица, также с российским гражданством, были задержаны в префектуре парижской полиции», — заявил Дарманен.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут во французской столице Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее олимпийская чемпионка отказалась от Игр из-за видео четырехлетней давности.