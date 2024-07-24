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МОК изменил срок смены гражданства для спортсменов из России

МОК изменил срок смены спортивного гражданства для россиян из-за отстранения ОКР

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Tom Weller/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение изменить срок смены спортивного гражданства для российских атлетов. Об этом сообщил президент организации Томас Бах, его слова приводит ТАСС.

«Если говорить о спортсменах, которые участвовали в соревнованиях за Россию, то для смены гражданства предусмотрен трехлетний срок. Деятельность Олимпийского комитета России временно приостановлена, таким образом в этих случаях исполком МОК заменил это решение без согласия Олимпийского комитета России на свое», — заявил он.

12 октября 2022 года МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее олимпийская чемпионка отказалась от Игр из-за видео четырехлетней давности.

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