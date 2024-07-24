«Здравствуй, моя картонная кровать»: Веснина показала номер в Олимпийской деревне

Российская теннисистка и Олимпийская чемпионка Елена Веснина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала видео и фото, как выглядит ее команда в Олимпийской деревне.

«Ну, здравствуй вновь, моя картонная кровать», — подписала спортсменка под одним из снимков.

Веснина является олимпийской чемпионкой — 2016, тогда она завоевала золото Игр в Рио-де-Жанейро в паре с соотечественницей Екатериной Макаровой. Кроме того, в ее послужном списке — серебро Олимпиады в Токио в миксте в тандеме с Асланом Карацевым.

На Олимпиаде в Париже Веснина сыграет в парном разряде. При этом пока неясно, вместе с каким спортсменом она выйдет на корт для борьбы за медали.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Веснина рассказала о подготовке к Олимпиаде.