Месси обошел Роналду в списке лучших футболистов XXI века

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ныне выступающий за «Интер Майами», был признан лучшим футболистом XXI века по версии популярного спортивного издания ESPN.

Второе место в этом списке занял нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду, замкнул тройку лучших бывший форвард «Барселоны» и «Арсенала» Тьерри Анри. Четвертым стал француз Зинедин Зидан, на пятой строчке оказался хорват Лука Модрич.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

В текущем сезоне Месси провел в МЛС 12 матчей, забив 12 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Судьба матча решилась в серии пенальти. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды. В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Александр Овечкин сделал выбор между Роналду и Месси.