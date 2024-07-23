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Украинка отобралась на Олимпиаду из-за проблем с интернетом на Ямайке

Метательница молота Клунис пропустит Олимпиаду-2024 из-за проблем с интернетом

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Dylan Martinez/Reuters

Ямайская метательница молота Найока Клунис пропустит Олимпийские игры 2024 года в Париже из-за проблем с интернетом у Ассоциации легкой атлетики Ямайки (JAAA). Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Ассоциация сообщила, что из-за ошибки не заявила Клунис на Олимпиаду. Причиной стало отсутствие электричества и доступа в интернет из-за урагана «Берилл».

Квоту, которая предназначалась для ямайской спортсменки, получила представительница Украины Ирина Климец.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее лидера сборной Японии отстранили от Олимпиады из-за курения и алкоголя.

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