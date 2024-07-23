Назван самый переоцененный игрок в российском футболе

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин является самым переоцененным игроком российского футбола. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший спортивный директор бело-голубых Роман Орещук.

«По мне, наверное, Даниил Фомин. Это точно. Как бы я к Дане не относился, он хороший футболист, но когда читаешь каждый год, что его в Италию, в Германию, в Англию... куда его только не зовут, и он вот-вот переезжает. Даниил — хороший футболист. Для «Динамо» — это топ. Для Европы в одном темпе бегать нереально. В одном темпе в хорошем клубе в Европе ты не будешь играть», — считает Орещук.

Функционер подчеркнул, что Фомин показывал яркую игру, когда у него были скоростные партнеры по команде, выполнявшие большой объем работы. По словам Орещука, очень многое зависит от того, с кем футболист выходит на поле.

Даниил Фомин играет за «Динамо» с 2020 года. В минувшем сезоне игрок провел за бело-голубых 34 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил три мяча и сделал семь результативных передач.

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