ЦСКА заинтересован в приобретении 20-летнего футболиста из Туниса

Левый атакующий полузащитник тунисского «Монастира» Ахмед Джафели попал в сферу интересов московского ЦСКА. Об этом сообщает Legalbet со ссылкой на журналиста издания Анара Ибрагимова.

По данным источника, возможный трансфер 20-летнего футболиста обойдется красно-синим в €500 тыс. На профессиональном уровне он провел 59 матчей, в этих играх он забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Его текущий контракт с тунисским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В первом туре стартовавшего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА в гостях сыграл вничью с «Ростовом» 0:0. В следующем туре ЦСКА 27 июля также в гостях сыграет с «Пари НН», встреча начнется в 15:00 по московскому времени. «Ростов» отправился на выезд к самарским «Крыльям Советов», игра состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

По итогам минувшего сезона ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-синие одержали 12 побед, столько же раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений. В начале июля ЦСКА в рамках предсезонной подготовки провел два товарищеских матча против сербских клубов ОФК и «Партизан» и одержал две победы с общим счетом 7:0.

Ранее ветеран ЦСКА Масалитин посетовал на излишек легионеров в команде.