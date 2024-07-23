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Назван лучший нападающий РПЛ

Форвард «Факела» Марков считает Кордобу лучшим нападающим РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Игрок «Краснодара» Джон Кордоба является лучшим нападающим Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии порталу Legalbet выразил форвард воронежского «Факела» Евгений Марков.

«Кого бы назвал лучшим форвардом РПЛ? На сегодняшний день по всем компонентам — это Кордоба. Среди молодых еще бы выделил Тюкавина», — сказал Марков.

Игрок «Факела» подчеркнул, что на данный момент российских футболистов, показывающих действительно качественный уровень игры, немного. По мнению Маркова, выступающий за московское «Динамо» Константин Тюкавин является одним из таких игроков.

В минувшем розыгрыше РПЛ Кордоба провел за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах. В этих играх он забил 18 мячей и сделал шесть результативных передач. Его текущий контракт с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. При этом стало известно, что после Кубка Америки-2024 колумбиец не хочет возвращаться в «Краснодар». В первом туре нового сезона РПЛ «быки» в его отсутствие на выезде сыграли вничью с грозненским «Ахматом» — 1:1.

Ранее защитник «Факела» Брызгалов заявил, что хочет остаться в футболе после завершения карьеры.

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