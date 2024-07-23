17-летняя Андреева вышла в 1/4 финала турнира в Румынии

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира серии WTA-250 в Яссах, Румыния.

В 1/8 финала российская спортсменка одолела представительницу Белоруссии Александру Саснович. Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:3.

За это время Андреевой удалось реализовать три брейк-пойнта из семи возможных, выполнить одну подачу навылет. Она также не допустила ни одной двойной ошибки, в отличие от своей соперницы, допустившей две такие ошибки.

За выход в полуфинал Андреева сразится с Леей Бошкович, представляющей Хорватию.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Андреева была допущена до Олимпиады и сыграет в Париже.

Ранее стало известно, как российские теннисисты готовятся к Олимпиаде.