Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

17-летняя Андреева вышла в 1/4 финала турнира в Румынии

17-летняя Андреева обыграла Саснович и вышла в четвертьфинал турнира в Румынии

close
100%
Lisi Niesner/REUTERS

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира серии WTA-250 в Яссах, Румыния.

В 1/8 финала российская спортсменка одолела представительницу Белоруссии Александру Саснович. Встреча, которая продолжалась 1 час 12 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:3.

За это время Андреевой удалось реализовать три брейк-пойнта из семи возможных, выполнить одну подачу навылет. Она также не допустила ни одной двойной ошибки, в отличие от своей соперницы, допустившей две такие ошибки.

За выход в полуфинал Андреева сразится с Леей Бошкович, представляющей Хорватию.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Андреева была допущена до Олимпиады и сыграет в Париже.

Ранее стало известно, как российские теннисисты готовятся к Олимпиаде.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами