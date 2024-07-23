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Игроки и тренеры киевского «Динамо» обиделись на посетивший Россию «Партизан»

В киевском «Динамо» отказались жать руку игрокам «Партизана» из-за поездки в РФ

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ФК «Динамо» (Киев)

Футболисты и тренерский штаб киевского «Динамо» отказались от приветствий и рукопожатий с представителями белградского «Партизана» перед первой игрой второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил главный тренер украинской команды Александр Шовковский.

По его словам, данное решение вызвано поездкой сербской команды в Россию на товарищеский турнир, где они встречались с московскими «Динамо» и ЦСКА.

«Мы с огромным, мягко говоря, непониманием, восприняли поездку «Партизана» в Москву на товарищеский, «братский» турнир. Особенно учитывая четкое решение УЕФА о дисквалификации российских команд. Учитывая произошедшее, мы вынуждены отказаться от всех предматчевых мероприятий», — заявил Шовковский.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Сейчас Россия — единственная страна, чьи клубы не участвуют в международных турнирах.

Ранее Александр Овечкин сделал выбор между Роналду и Месси.

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