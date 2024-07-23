Овечкин открестился от предложения стать министром спорта

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что не рассматривает для себя министерскую работу после окончания карьеры.

По его словам, для того, чтобы занять пост министра спорта России, необходимо получить соответствующее образование.

«Надо подучиться, чтобы стать министром. Пока я не могу сказать, готов ли я и хочу ли я стать министром спорта. Тяжело опять семью не видеть, быть в разъездах все время. Посмотрим, поживем, увидим», — заявил Овечкин.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос о сожалении из-за отсутствия в карьере олимпийской медали.