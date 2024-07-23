Овечкин сравнил уровень комфорта жизни в России и США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью Амирану Сардарову заявил, что хотел бы после завершения профессиональной карьеры вернуться жить в Россию.

По его словам, на родине ему более комфортно находиться, чем в США.

«Здесь все мои друзья и родственники. Я могу спокойно назвать Вашингтон своим вторым домом, у меня была мечта играть в НХЛ, меня там все знают. Но дом есть дом», — заявил Овечкин.

Всего в сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

В первом раунде плей-офф НХЛ сезона-2023/24 «Вашингтон Кэпиталз» попал на «Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают российские хоккеисты — голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин. «Кэпиталз» не смогли выиграть ни одного матча и уступили в серии с результатом 0-4. Овечкин в этих поединках не сумел отметиться заброшенными шайбами.

Ранее Евгений Малкин посмеялся над Александром Овечкиным во время матча звезд КХЛ и НХЛ.