Дасаев: «Спартак» удивил своим поражением от «Оренбурга»

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев в интервью Legalbet заявил, что был удивлен поражению «Спартака» в матче первого тура чемпионата России против «Оренбурга».

По его словам, красно-белые не должны были испытывать проблем в проигранной встрече.

«Наверное, «Спартак» все-таки удивил своим поражением. Они должны были обыгрывать «Оренбург». Верю ли я, что Станкович все наладит? Это к руководству, да и по первой игре всего не определишь», — заявил Дасаев.

Игра между «Спартаком» и «Оренбургом» прошла 21 июля в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» по итогам первого тура оказался в зоне вылета в Первую лигу.