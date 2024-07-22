Сычев назвал имена двух лучших тренеров КХЛ

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев в интервью Legalbet заявил, что считает лучшими наставниками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) тренеров нижегородского «Торпедо» Игоря Ларионова и московского «Спартака» Алексея Жамнова.

По его мнению, оба специалиста умеют реализовывать потенциал своих игроков.

«Очень нравится, как ставит игру Жамнов в «Спартаке». Конечно, Игорь Николаевич Ларионов в «Торпедо». Был у него на стажировке и видел, как команда готовится к матчам. Очень импонирует его стиль», — заявил Сычев.

В сезоне-2023/24 магнитогорский «Металлург» одержал разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее российские братья-хоккеисты пройдут просмотр в «Барысе».