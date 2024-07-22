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Сотрудники аэропортов Парижа планируют устроить забастовку в день открытия ОИ-2024

RMC Sport: аэропорты Парижа могут прекратить работу в день открытия ОИ-2024

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kovop/Shutterstock

Сотрудники аэропортов Парижа подали уведомление о том, что планируют устроить забастовку в день церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщает издание RMC Sport.

По информации источника, профсоюз, представляющий интересы работников аэропортов, собирается 26 июля не выйти на работу. Основной целью данного мероприятия является склонить руководство служб к увеличению премий сотрудникам воздушных гаваней с 300 до €1 тыс.

Всего забастовка должна продлиться 26 часов — с 05:00 26 июля по 07:00 27 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

Ранее МОК убрал Россию из списка стран, где будет транслироваться ОИ-2024.

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