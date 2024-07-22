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Спортивный портал «Чемпионат» назвал лучшего молодого футболиста России

Футболист Тюкавин стал лучшим молодым игроком РПЛ по версии портала «Чемпионат»

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Спортивный портал «Чемпионат»

Спортивный портал «Чемпионат», который входит в медиахолдинг Rambler&Co, подвел итоги голосования среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по футболу. Лучшим молодым игроком Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 был признан нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Оценка проходила следующим образом: тренеры и капитаны команд РПЛ назвали игрока лиги в возрасте до 22 лет, после чего распределили игроков по пяти позициям, за каждую из которых футболист получал определенное количество баллов.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин, набравший 164 балла, стал безоговорочным победителем голосования.

Молодой футболист забил 15 голов и оформил 9 ассистов. Тренеры одиннадцати клубов РПЛ поставили Тюкавина на первое место, остальные — на второе.

Среди капитанов Тюкавин стал первым в 12 случаях.

В «Чемпионате» подчеркнули, что не было ни одного участника голосования, который бы не включил Тюкавина в топ-5.

«Я рад, что выбирают. Делаю работу, а это небольшое вознаграждение, но все равно приятно. Правда, в команде подкалывают: «Почему опять ты? Кто там тебя выбирает?» — признался футболист, комментируя свою победу «Чемпионату».

По мнению главреда «Чемпионата» Вячеслава Опахина, молодые игроки — это будущее российского футбола.

«И это очень здорово, когда такие футболисты, как Тюкавин, могут составить серьезную конкуренцию звездным игрокам РПЛ», — добавил Опахин.

Главный тренер ФК «Динамо» Марцел Личка назвал награду Тюкавина заслуженной.

«Костя за те три года, которые я за ним наблюдаю, сделал наибольший шаг вперед. Это проявлялось в том числе в тех играх, где не все хорошо шло, а Костя работал на команду. Хорошо, что аналогичное мнение сложилось у экспертов, которые делали выбор», — сказал Марцел Личка.

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