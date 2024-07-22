Чемпионка ОИ показала стойку на локтях в бикини

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина опубликовала в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новый пост.

Спортсменка предстала перед подписчиками во время прогулки на сап-борде, выполнив стойку на локтях в купальнике.

Шурочкина, помимо двух золотых медалей Олимпийских игр, имеет в активе 11 золотых медалей чемпионата мира и звание заслуженного мастера спорта. Также спортсменка является младшей сестрой поп-певицы Нюши.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

Ранее российская фигуристка показала фигуру в коротком платье.