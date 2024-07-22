«Спартак» в матче с «Оренбургом» установил клубный антирекорд

Московский «Спартак» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25 с «Оренбургом» установил клубный антирекорд по допущенным быстрым атакам. Об этом сообщает Opta Sports.

Красно-белые пропустили в игре от соперника девять быстрых атак. Предыдущий антирекорд, установленный в игре против «Краснодара» в 2014 году, составлял шесть быстрых атак.

Игра прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

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