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Ветеран ЦСКА одним словом оценил игру команды в матче с «Ростовом»

Ветеран ЦСКА Масалитин назвал провалом игру команды в матче с «Ростовом»

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ФК «Салют Белгород»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин назвал провальной игру команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», передает «Евро-Футбол.Ру».

«По игре был провал. План на матч не сработал. Может, жаркая погода сказалась. В целом по игре полнейшее разочарование», — сказал Масалитин.

Встреча состоялась на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:0. Хозяева за игру нанесли 13 ударов по воротам, а гости — всего четыре.

В следующем туре ЦСКА 27 июля сыграет с «Пари Нижним Новгородом», встреча начнется в 15:00 по московскому времени. «Ростов» отправился на выезд к самарским «Крыльям Советов», игра состоится 26 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

В рамках прошлого сезона Российской премьер-лиги первый раз игра между армейцами и ростовской командой завершилась со счетом 3:3. Вторая игра состоялась в рамках 17-го тура РПЛ, и завершилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Встреча прошла в Москве в начале декабря, проведение матча осложняли погодные условия: шел сильный снег, поле чистили по ходу поединка.

Ранее ЦСКА повторил клубный антирекорд за последние 15 лет.

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