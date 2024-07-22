Теннисистка Веснина: никто не вправе давать советы по поводу участия на Играх

Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что никто не вправе давать советы спортсменам по поводу их участия на Олимпиаде, передает «Чемпионат».

«Говорю тут не за себя, а за всех ребят, которые сейчас поедут. Это их жизнь, работа, судьба», — сказала Веснина.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

1 июля стало известно, что теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отказались от участия в Олимпиаде.

Веснина примет участие в олимпийском теннисном турнире.

Ранее сообщалось о том, что судьи из России будут работать на Олимпиаде.