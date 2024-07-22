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Теннисистка Веснина: никто не вправе давать советы по поводу участия на Играх

Теннисистка Веснина: никто не может давать советы по поводу участия на ОИ

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Российская теннисистка Елена Веснина заявила, что никто не вправе давать советы спортсменам по поводу их участия на Олимпиаде, передает «Чемпионат».

«Говорю тут не за себя, а за всех ребят, которые сейчас поедут. Это их жизнь, работа, судьба», — сказала Веснина.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

1 июля стало известно, что теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отказались от участия в Олимпиаде.

Веснина примет участие в олимпийском теннисном турнире.

Ранее сообщалось о том, что судьи из России будут работать на Олимпиаде.

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