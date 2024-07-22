Теннисист Рублев рассказал, кто помог ему «починить» голову

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев рассказал на YouTube-канале «БОЛЬШЕ!», что сумел решить психологические проблемы благодаря легендарному теннисисту Марату Сафину.

«В прошлом году в Барселоне я работал над головой. Нужно было «починить» ее. Потому что проблема была не в теннисе. Как починили? Благодаря Марату Сафину. Мы списались, и он помог», — сказал Рублев.

Рублев вылетел в первом круге Уимблдона, проиграв 98-й ракетке мира — Франсиско Комесанье из Аргентины — со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7.

До этого Рублев также уступил в первом круге турнира в Галле американцу Маркосу Гирону со счетом 4:6, 7:6.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпийских играх во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

1 июля стало известно, что теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская отказались от участия в Олимпиаде.

Ранее Рублев объяснил, почему разбил себе колено ракеткой в матче Уимблдона.