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Российский пловец показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

Пловец из России Сомов показал олимпийскую аккредитацию нейтрального атлета

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somatinka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский пловец Евгений Сомов показал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) аккредитацию нейтрального атлета.

Сомов является единственным российским пловцом, который выступит на парижской Олимпиаде, выполнив олимпийский норматив. Он выступит на стометровке брассом. В других дисциплинах российские пловцы участвовать не будут.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

Ранее сообщалось о том, что судьи из России будут работать на Олимпиаде.

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Олимпиада 2024
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