Судьи из России будут работать на Олимпиаде

Член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко рассказала, что на парижской Олимпиаде будут работать судьи из России Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова, передает ТАСС.

«Они будут работать на Олимпиаде, так как входят в технические комитеты Международной федерации гимнастики», — сказала Родионенко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего на Игры в нейтральном статусе едут 15 человек.

Ранее российская чемпионка сменила гражданство перед Олимпиадой.