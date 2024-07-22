Черчесов о тренере «Спартака»: он должен подготовиться к работе

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о наставнике московского «Спартака» Деяне Станковиче, заявив, что специалист должен подготовиться к работе, передает «Матч ТВ».

«Когда ты куда‑то приходишь, ты всегда должен быть готов. Я не хочу переходить туда, где я знаю, что ничего не сделаю. Но раз человек приходит, значит, должен подготовиться», — сказал Черчесов.

Игра первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» — «Спартак» прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

Ранее Станкович взял вину на себя за поражение «Спартака» от «Оренбурга».