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Черчесов упрекнул «Спартак»

Тренер Черчесов упрекнул «Спартак» за отношение к бывшим воспитанникам

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Reuters

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов упрекнул московский «Спартак» за отношение к бывшим воспитанникам, передает «Матч ТВ».

«После чемпионата мира в России я подумал, что Илья Кутепов и Георгий Джикия — защитника сборной на года. У одного с Доменико Тедеско проблемы. У другого — с Гильермо Абаскалем», — сказал Черчесов.

Игра первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» — «Спартак» прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Счет на 62-й минуте матча открыл 25-летний аргентинский защитник Матиас Перес. Спустя пять минут второй мяч в пустые ворота красно-белых оформил 20-летний турецкий нападающий Эмирджан Гюрлюк, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера Александра Максименко.

В следующем туре «Спартак» сыграет в гостях против подмосковных «Химок».

Ранее сообщалось о том, что тренеры «Спартака» шесть лет не побеждают в дебютных матчах.

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