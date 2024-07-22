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Андрей Рублев опустился на одну строчку рейтинга ATP

Российский теннисист Рублев опустился на одну строчку рейтинга ATP

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EDGAR SU/REUTERS

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Россиянин Андрей Рублев опустился с восьмого места на девятое. Лучшим из россиян стал Даниил Медведев, который сохранил пятую позицию.

Первое место сохранил за собой итальянец Янник Синнер, на втором месте остался серб Новак Джокович, третью строчку по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас.

Рублев вылетел в первом круге Уимблдона, проиграв 98-й ракетке мира — Франсиско Комесанье из Аргентины — со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7.

До этого Рублев также уступил в первом круге турнира в Галле американцу Маркосу Гирону со счетом 4:6, 7:6.

Медведев дошел до полуфинала, где проиграл победителю турнира испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 7:6(1), 3:6, 4:6, 4:6. При этом в четвертьфинале этого турнира Медведев в пятисетовом матче обыграл первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера — 6:7(7), 6:4, 7:6(4), 2:6, 6:3.

Алькарас стал победителем Уимблдона, обыграв в финале сербского теннисиста Новака Джоковича.

Ранее Медведев подвел итоги Уимблдона.

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