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Бойцов ММА Исмаилова и Минеева назвали героями

Блогер Тарасов: четвертый бой Исмаилова и Минеева нужен, к нему есть интерес

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Валерий Шарифулин/ТАСС

Бойцам смешанного стиля (ММА) Магомеду Исмаилову и Владимиру Минееву стоит провести четвертый бой друг с другом, поскольку зрительский интерес к этому противостоянию сохранится на высоком уровне. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов, назвав спортсменов героями для российских болельщиков.

«Четвертый бой нужен. Интерес есть, смысл есть. Пока других таких ярких героев у нас нет, будем наблюдать за этими», — заявил Тарасов.

Накануне между Исмаиловым и Минеевым состоялся поединок по правилам бокса. Он длился восемь раундов и завершился победой Минеева, ее судьи присвоили единогласно. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Минеев и Исмаилов прежде уже провели два боя по правилам смешанных единоборств (ММА). Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Минеев победил техническим нокаутом.

34-летний Минеев одержал 17 побед и потерпел одно поражение в профессиональной карьере. 38-летний Исмаилов выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения.

Ранее Тарасов заявил, что Исмаилов прыгнул выше головы в поединке с Минеевым.

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