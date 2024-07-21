Бой с Минеевым назвали достойным для Исмаилова

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов, несмотря на поражение, провел достойный поединок против Владимира Минеева и прыгнул выше головы. Об этом «Газете.Ru» заявил блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов.

«Естественно, от Маги никто не ждал победы, он был андердогом. Но он проявил себя и прыгнул выше головы, хотя его никто об этом не просил. Он провел очень достойный поединок с Минеевым. Бой продлился восемь раундов, и это было зрелище, на которое приятно смотреть. Никто не думал, что можно было сделать такой классный бой между спортсменами, по большей части, выступающими в ММА. На это было смотреть намного приятнее, чем на то, как Джейк Пол избивал Майка Перри», — сказал Тарасов.

Поединок по правилам бокса длился восемь раундов и завершился победой Минеева, ее судьи присвоили единогласно. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам смешанных единоборств (ММА). Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Минеев победил техническим нокаутом.

34-летний Минеев одержал 17 побед и потерпел одно поражение в профессиональной карьере. 38-летний Исмаилов выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения.

Ранее Тарасов заявил, что Минеев и Исмаилов неожиданно для всех вели бой все восемь раундов.