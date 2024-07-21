«Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом»

Грозненский «Ахмат» и «Краснодар» поделили очки в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в столице Чеченской республики на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 30-й минуте с передачи Федора Смолова отличился Никита Кривцов. У хозяев ответный мяч на 43-й минуте оформил Владислав Камилов, ему ассистировал 27-летний серб Мирослав Богосавац.

После этой игры обе команды набрали по очку — в турнирной таблице чемпионата страны краснодарцы занимают шестую строчку, а грозненцы — седьмую. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

В следующем туре «Ахмат» сыграет в гостях против «Оренбурга». Игра состоится 28 июля на стадионе «Газовик», стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Краснодар» проведет домашний матч против махачкалинского «Динамо». Игра состоится на стадионе «Краснодар» 28 июля и начнется в 20:00 по Москве.

Ранее сообщалось, что «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо».