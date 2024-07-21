Подмосковные «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Химках на «Арене Химки» и завершилась со счетом 1:1. Счет в матче на 33-й минуте открыл 25-летний защитник Ильдар Шумахов, которому ассистировал 23-летний полузащитник Раджаб Магомедов. На 51-й минуте хозяева сравняли счет усилиями нападающего Антона Заболотного, который добил мяч в сетку из вратарской после отскока от голкипера дагестанской команды Давида Волка.

По ходу первого тайма красно-черные не реализовали два удара с пенальти — не забили Александр Руденко и Хетаг Хосонов.

После этой игры обе команды набрали по очку — в турнирной таблице чемпионата страны химчане занимают пятую строчку, а динамовцы — восьмую.

В следующем туре «Химки» сыграют дома против столичного «Спартака». Игра состоится 28 июля на стадионе «Арена Химки», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Махачкалинцы проведут выездной матч против «Краснодара». Игра состоится на стадионе «Краснодар» 28 июля и начнется в 20:00 по Москве.

Ранее сообщалось, что тренеры «Спартака» шесть лет не побеждают в дебютных матчах.