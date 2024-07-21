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Пиастри выиграл Гран-при Венгрии

Пилот «Макларен» Пиастри выиграл Гран-при Венгрии

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Bernadett Szabo/Reuters

Пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри, представляющий Австралию, выиграл Гран-при Венгрии чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1».

Гонщик одержал первую победу в нынешнем сезоне. Вторым к финишу прибыл его партер по команде Ландо Норрис из Великобритании, третьим финишную черту пересек британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

В турнирной таблице продолжает лидировать нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. В Кубке конструкторов лидерство удерживает австрийский «Ред Булл».

Следующий этап Гран-при «Формулы-1» пройдет в Бельгии на автодроме «Спа-Франкоршам». Гонка состоится 28 июля, гонщики отправятся со старта в 16:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом «Формулы-1» является Макс Ферстаппен. Гонщик является трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1» (2021, 2022 и 2023). Он рекордсмен по количеству побед в одном сезоне и по количеству выигранных подряд Гран-при «Формулы-1».

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