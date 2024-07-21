Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Локомотиве» пообещали пройти сезон в РПЛ без провалов

Тренер «Локомотива» Галактионов исключил провал команды в сезоне-2024/25

close
100%
Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча первого тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона» заявил, что его команда проявила себя в высшей степени дисциплинированно. Его слова приводит «Газета.Ru».

Специалист заявил, что потеря важных игроков в межсезонье не повлияет на результаты клуба в новом сезоне.

«Команда не провалится, почему она должна провалиться? Выделять надо команду, которая позволяет раскрываться индивидуальным качествам того же Пиняева, Воробьева, Сулейманова и других игроков. Индивидуально сильный игрок, конечно, может решить исход игры, но только в том случае, если это личность. Но один игрок не может сделать ничего, все решает дисциплина», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. За клуб из Тольятти забили Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Следующий матч в рамках второго тура Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет против другого столичного клуба — «Динамо». Игра станет для «железнодорожников» выездной, матч состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Акрон» свой матч второго тура также проведет в гостях — против воронежского «Факела». Игра состоится в тот же день, начало — 20:00 по московскому времени.

После второго тура РПЛ команды проведут первый тур группового этапа Кубка России.

Ранее в «Акроне» оценили дебютный матч в РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами