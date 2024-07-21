В «Локомотиве» пообещали пройти сезон в РПЛ без провалов

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча первого тура Российской премьер-лиги против тольяттинского «Акрона» заявил, что его команда проявила себя в высшей степени дисциплинированно. Его слова приводит «Газета.Ru».

Специалист заявил, что потеря важных игроков в межсезонье не повлияет на результаты клуба в новом сезоне.

«Команда не провалится, почему она должна провалиться? Выделять надо команду, которая позволяет раскрываться индивидуальным качествам того же Пиняева, Воробьева, Сулейманова и других игроков. Индивидуально сильный игрок, конечно, может решить исход игры, но только в том случае, если это личность. Но один игрок не может сделать ничего, все решает дисциплина», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. За клуб из Тольятти забили Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Следующий матч в рамках второго тура Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет против другого столичного клуба — «Динамо». Игра станет для «железнодорожников» выездной, матч состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Акрон» свой матч второго тура также проведет в гостях — против воронежского «Факела». Игра состоится в тот же день, начало — 20:00 по московскому времени.

После второго тура РПЛ команды проведут первый тур группового этапа Кубка России.

Ранее в «Акроне» оценили дебютный матч в РПЛ.