Захарова: Макрону нельзя верить, пока он не искупается в Сене

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на информацию о том, что Франция не разрешила некоторым российским журналистам освещать Олимпиаду-2024 по причине возможного шпионажа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Пока Макрон не сдержит обещание и не искупается в Сене, уважения к правде, чести и законности от этого режима ждать нечего», — сказала Захарова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 спортсменов.

Ранее сообщалось, что некоторые журналисты из РФ не смогут освещать ОИ-2024.