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Полиция Германии предотвратила теракт перед финалом Евро-2024

The Sun: немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом Евро-2024

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock

Полиция города Берлин предотвратила теракт перед финальным матчем чемпионата Европы — 2024. Целью нападавших должна была стать фан-зона английских болельщиков на площади Брайтшайдплац, сообщает The Sun.

По данным источника, были задержаны трое подозреваемых.

В финальном матче Евро-2024 на олимпийском стадионе в городе Берлин сыграли сборные Испании и Англии. «Красная фурия» одержала победу со счетом 2:1. На голы Нико Уильямса и Микеля Оярсабаля англичане ответили точным ударом Коула Палмера. Испания в четвертый раз стала победителем Евро, что является рекордом турнира.

Лучшим игроком турнира стал испанский полузащитник Родри, лучшим молодым игроком был признан его партнер по команде Ламин Ямаль. «Золотую бутсу» по итогам турнира поделили сразу шесть футболистов: Коди Гакпо (Нидерланды), Джамал Мусиала (Германия), Дани Ольмо (Испания), Гарри Кейн (Англия), Иван Шранц (Словакия) и Жорж Микаутадзе (Грузия) забили по три гола на Евро.

Ранее 17-летний игрок сборной Испании взял номер Месси в каталонской «Барселоне».

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