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Майк Тайсон отреагировал на вызов Джейка Пола

Майк Тайсон о вызове от Джейка Пола: обратный отсчет начался

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PPE/Global Look Press

Легендарный боксер Майк Тайсон отреагировал в соцсетях на вызов, который ему бросил блогер Джейк Пол.

«Обратный отсчет начался. 118 дней, 16 недель и 6 дней, 2832 часа, 169 тысяч минут, 10 миллионов секунд. Время пошло», — написал Тайсон.

Последний раз 57-летний Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

21 июля Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Бой прошел по правилам бокса. Джейк Пол одержал победу техническим нокаутом в шестом раунде. Уже во втором раунде Пол отправил своего соперника в нокдаун.

27-летний Джейк Пол имеет в своем активе 11 боксерских поединков, в десяти из которых он одержал победу.

Ранее американский блогер вызвал на бой Федора Емельяненко.

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