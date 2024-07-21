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Экс-футболист «Челси» назвал Месси эгоистом после расистского скандала

Экс-футболист «Челси» Джо Коул: Месси является эгоистом

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leomessi/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист лондонского «Челси» Джо Коул заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси должен был высказаться после того, как игроки национальной команды Аргентины спели расистскую песню про французских футболистов, передает Daily Mail.

«Месси все равно, что чувствую я. Все равно, что чувствуют некоторые из чернокожих футболистов, с которыми он играл ранее. Это показывает мне, какой он эгоист», — сказал Коул.

Инцидент произошел после победы Аргентины в финале Кубка Америки — 2024 и попал в эфир полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, который вел трансляцию в интернете. Федерация футбола Франции намерена подать жалобу в Международную федерацию футбола в связи с подобным поведением футболистов и направить письмо в аргентинскую федерацию с просьбой принять меры.

17 июля заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро заявил, что Лионель Месси должен извиниться за расистскую кричалку в адрес сборной команды Франции. После этого руководство страны приняло решение об отставке чиновника. Аргентинцы выиграли Кубок Америки в 16-й раз.

Ранее экс-игрок «Челси» назвал Аргентину убежищем для сбежавших нацистов.

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