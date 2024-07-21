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Экс-президент «Локомотива» предрек команде непопадание в пятерку в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Наумов: вряд ли команда попадет даже в пятерку в РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов заявил, что команда вряд ли попадет в пятерку в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2024/25, передает «Чемпионат».

«Запаса прочности нет. Такое не может устроить болельщиков «Локомотива». У команды не очень радужные перспективы на сезон из-за ухода лидеров. Вряд ли «Локомотив» попадет в пятерку», — сказал Наумов.

В первом туре чемпионата России «Локомотив» встречался с тольяттинским «Акроном». Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 3:2. «Железнодорожники» открыли счет на 29-й минуте игры, отличился Сергей Пиняев. Через семь минут Солтмурад Бакаев сравнял счет. На 38-й минуте Алексей Батраков вновь вывел московскую команду вперед, но через две минуты Абу-Саид Эльдарушев установил равенство на табло.

Победный для «Локомотива» гол был оформлен на 79-й минуте игры, отличился Дмитрий Воробьев.

Ранее «Акрон» намекнул на судейскую ошибку в матче с «Локомотивом».

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